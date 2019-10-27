Шунин: «Динамо» досконально разобрало ЦСКА

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Мы досконально разобрали ЦСКА. Проблемные вторые таймы ЦСКА объяснимы — они проводят по три матча за неделю. В первом тайме ЦСКА много прессинговал, у них было много моментов. Мы выдержали этот шквал, а во втором тайме сумели показать свою игру. Последние 15-20 минут провели неплохо, стало многое получаться. Вышел быстрый Клинтон, и удалось забить.
Любая победа важна, мы находимся внизу таблицы. Мы очень тщательно разбираем соперников, и нам это очень помогает. Уже вторую игру видна мысль от Новикова, будем дальше двигаться в этом направлении. Нам нужно вылезать наверх.
Смог бы потащить пенальти, если бы Влашич пробил в створ? Главное, что гол не случился. Остальное не важно.
Конечно, рассчитываю на вызов в сборную и постараюсь сделать всё для того, чтобы вернуться в национальную команду. У меня был непростой момент с травмой, но сейчас чувствую себя гораздо лучше", — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 октября 2019
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