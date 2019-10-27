Журналист намекнул Тедеско, что готов быть русским помощником

Журналист на пресс-конференции после окончания матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (0:3) намекнул главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, что он готов стать его русским помощником.
«Доменико, вопрос такой. Я пришёл сюда специально для вас. Уважаемый господин Доменико. Прекрасно, что в „Спартаке“ появился немецкий главный тренер. Сами знаете, играют в футбол все, а выигрывают немцы. Так вот, что касается вопроса. Если господин Доменико хотел бы здесь добиться успеха, к сожалению, без русского специалиста, который понимает, как я, всё, что здесь происходит, он не сможет добиться успеха. Здесь вы для того, чтобы заработать деньги или добиться успеха, как Каррера?» — спросил журналист.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 октября 2019
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