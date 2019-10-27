Комментатор извинился за задержку трансляции матча «Локомотив» — «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский принёс извинения за позднее начало трансляции матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» — 0:3.

«Ребята! Хочется ещё раз извиниться за позднее начало трансляции. К сожалению, к затянувшемуся баскетболу ещё добавилась и реклама. Так, конечно, не должно быть», — написал Моссаковский в своём «твиттере».

Напомним, канал должен был начать трансляцию в 16:25 — за пять минут до начала матча чемпионата России. До футбольного матча федеральный телеканал показывал прямую трансляцию баскетбольной игры Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив».



«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте.