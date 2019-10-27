Салах вывел «Ливерпуль» вперёд в матче с «Тоттенхэмом» после фола на Мане. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» хозяева на 75-й минуте вышли вперёд, сделав счёт 2:1. Гол с пенальти забил нападающий Мохамед Салах.
Видео доступно на «Чемпионате».
10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.
В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Эвертона» со счётом 3:2, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, а «Челси» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 4:2.
Сегодня, 27 октября, «Ньюкасл Юнайтед» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.
Также в настоящее время проходят матчи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
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