Федотов — на вопрос о симуляции игроков: в «Краснодаре» это традиционная тема?

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Как мы и предполагали, игра получилась довольно сложной для нас. «Краснодар» — очень сильный соперник. То, к чему мы готовились в рамках тренировочного процесса, в принципе команде и удалось показать на поле. Я думаю, что наши ребята заслужили одно очко.

В перерыве говорили про выход из обороны и необходимости уменьшить количество брака на поле. «Краснодар» после потери мяча сразу активно вступает в отбор, прессингует в зоне потери мяча, поэтому нужно было качественно выходить из этих моментов. Что-то получалось, что-то нет. Плюс ко всему обсудили эпизоды с единоборствами, так как мы в первом тайме позволяли много вольности сопернику, относились с каким-то почтением. Сложно сказать, что мы уступали в чём-то, но конкретно на эти моменты старались обратить внимание во втором тайме.

Когда мы готовимся к игре, мы в каждой команде выделяем игроков, на которых стоит обратить особое внимание. Это люди, которые делают результат и увеличивают преимущество. Мы разбираем индивидуальные особенности каждого, смотрим на манеру игры. У «Краснодара» сделали акцент на Ари, Шапи, Фернандеше, на игроках центра поля, ну а так разбирали, конечно, всех футболистов при подготовке.

Не могу комментировать удаление игрока «Краснодара», ещё не видел повтор. Я в тот момент находился далеко, не особо разобрал эпизод, так что пока не могу ничего сказать.

Симуляция наших игроков? Если честно, не перестаю удивляться, это уже в «Краснодаре» традиционная тема, да? Покажите мне видео, где лежал наш игрок и симулировал травму. Человеку чуть ногу не сломали, он еле дошёл до раздевалки. Футболист помогает команде сохранить результат, мы активно оборонялись в тот момент. Он поднялся с больной ногой и пытался помогать команде. Как он сразу побежал? Вы посмотрите на его ногу. Конечно, я с таким мнением не согласен.

Эмоциональный фон «Краснодара» был выше нашего. Команда борется за лидерство, к тому же игра у них дома, стадион гнал вперёд игроков, это большая мотивация. В силу этого они больше атаковали, и нам пришлось больше обороняться.

Что касается Фернандеша в стартовом составе, мы понимали, что команда играла в еврокубках, и после этого возможна ротация. Мы рассматривали все варианты, поэтому были готовы к любому составу", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.