«Манчестер Юнайтед» — первый клуб, забивший 2000 голов в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» добился победы в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:1).
Как сообщает Sky Sports в «Твиттере», первый гол манкунианцев, который забил полузащитник Скотт Мактоминай, стал для них уже 2000-м в АПЛ. «Красные дьяволы» стали первым клубом, которому покорилась эта отметка.
Первый гол «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге забил Марк Хьюз в августе 1992 года. 500-й – Энди Коул в феврале 1999-го. 1000-й – Криштиану Роналду в октябре 2005-го. 1500-й – Димитар Бербатов в декабре 2011-го.
«Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от зоны Лиги чемпионов и на 15 – от лидера первенства в лице «Ливерпуля».
Два нереализованных пенальти — в обзоре матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
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