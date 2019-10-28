Сафонов: ввод мяча руками — заслуга отца

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как начал заниматься в футболе. Также он рассказал о влиянии на его карьеру отца, который является бывшим баскетболистом. В настоящее время отец Сафонова работает в структуре БК «Локомотив-Кубань».

«Как оказался в футболе? Я задался этим вопросом года три назад. Даже спросил отца, как же он решился отдать меня в футбол.

Отец сказал, что в профессиональном плане видел во мне перспективу, но переживал из-за роста. Всё-таки я недостаточно высок для ряда позиций в баскетболе. А поскольку в тот момент я сам захотел заниматься футболом, папа с мамой не стали мне препятствовать. Дали заниматься тем, что нравится. И я своим родителям за это очень благодарен. Рад тому, как всё сложилось, мы сделали правильный выбор.

Ввод мяча руками? Сто процентов это заслуга отца. В баскетбол играют руками, и это не совпадение! Не могу сказать, что специфически тренировал умение вводить мяч. Но как-то стало получаться на тренировках и в играх. Обдумывая всё сейчас, понимаю: закономерно, что я встал в ворота, а игра руками – одно из моих сильных качеств», — цитирует Сафонова пресс-служба «Краснодара».