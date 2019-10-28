Казань направила в РФС документы для подачи заявки на проведение Суперкубка УЕФА

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что власти Казани направили в Российский футбольный союз документы для подачи заявки на проведение Суперкубка УЕФА.
«Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА на 2022 или на 2023 год. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны УЕФА с нашей стороны были предоставлены.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято только весной 2020 года. Основным объектом проведения матча за Суперкубок станет стадион «Казань-Арена», который соответствует всем требованиям. Также в заявочной книге указана вся инфраструктура города, въездные ворота, логистические особенности и различного рода гарантии.
Более того, конечно, речь здесь идёт и о колоссальном опыте, который есть у Казани с точки зрения проведения крупномасштабных спортивных событий. Это же касается и инфраструктуры города, которая готова к таким событиям», — цитирует Леонова пресс-служба Министерства спорта Татарстана.
- 28 октября 2019
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