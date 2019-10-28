И. Попов: Карпин и Кононов по профессиональным и личным качествам – небо и земля

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Валерием Карпиным. Также Попов сравнил Карпина с Олегом Кононовым, с которым болгарский хавбек работал в «Спартаке».

«В «Спартаке» я свое дело сделал: стал чемпионом России, выиграл Суперкубок, поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Руководство «Спартака» приняло решение расстаться, это их дело.

Карпин — очень хороший, понимает футбол, прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошёл в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встаёт на защиту игроков, берёт ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».