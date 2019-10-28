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Ван-Биссака установил рекорд сезона в АПЛ по количеству отборов

Ван-Биссака установил рекорд сезона в АПЛ по количеству отборов
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака установил рекорд текущего сезона английской Премьер-лиги по количеству отборов в матче, сообщает Daily Mirror.

Рекорд был установлен в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем». «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1, а Ван-Биссака в этой игре сделал 11 удачных отборов. Теперь в текущем сезоне на счету Ван-Биссаки 44 отбора.

В списке игроков, чаще всех в АПЛ отбирающих мяч, он занимает третье место после Рикардо Перейры (47) и Уилфреда Ндиди (45). При этом защитник «Манчестер Юнайтед» провёл на два матча меньше, чем его конкуренты.

После победы в матче с «Норвичем» «Манчестер Юнайтед» поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» занимает 19-ю строчку.

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