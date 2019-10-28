Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого: рад, что команда приняла меня обратно

Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого: рад, что команда приняла меня обратно
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур, который оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого, принёс извинения за свой поступок и вернулся в состав.

«Уважаемые болельщики, прежде всего я хотел бы извиниться за то, что произошло. Этого не должно было случиться. Я разочарован, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.

Я рад, что команда приняла меня обратно после моих извинений и дала мне возможность вернуться. Я буду работать над своими проблемами. Кроме того я хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», — написал Базур в своём «твиттере».

Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке. В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».

Игрок «Витесса» рассказал о конфликте с одноклубником, оскорбившим Слуцкого
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019