Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого: рад, что команда приняла меня обратно

Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур, который оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого, принёс извинения за свой поступок и вернулся в состав.

«Уважаемые болельщики, прежде всего я хотел бы извиниться за то, что произошло. Этого не должно было случиться. Я разочарован, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.



Я рад, что команда приняла меня обратно после моих извинений и дала мне возможность вернуться. Я буду работать над своими проблемами. Кроме того я хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», — написал Базур в своём «твиттере».

Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке. В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».