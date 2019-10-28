Ковач — о «Баварии»: нельзя ехать со скоростью 200 км/ч, если способен на 100

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением об игре мюнхенской команды.



«Сделанное ранее „Ливерпулем“ показывает, что команда заслужила победу в Лиге чемпионов. Но для этого нужны определённые футболисты. Мы должны приспособиться к тому, что имеем. Вы не можете ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способны лишь на 100. Нужно адаптироваться к ситуации. У „Баварии“ есть игроки разных типов. Мы должны найти правильное сочетание, чтобы стать лучше и добиваться положительных результатов», — приводит слова Ковача Goal.com.



«Бавария» набрала 18 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 19 очков в 9 матчах.

Ковач: «Бавария» заняла место, которое хотела занять, — мы лидеры таблицы