Шомуродов: мечтаю играть в Европе в чемпионате из топ-5
Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, за счёт чего ему удаётся забивать так много голов в нынешнем сезона.
«Когда рядом игроки такого класса, то получается много моментов. И нападающему легче забивать. Благодаря ним я забил 10 голов в этом чемпионате.
Я во многих интервью говорил, что мечтаю играть в Европе в топ-пяти чемпионатах. Буду стремиться к этому. Сейчас у меня в «Ростове» всё хорошо. Многие говорили, что я могу уйти зимой. Есть мечта, но будем обсуждать это с клубами. Пока я не хочу никуда уходить, в «Ростове» мне комфортно", — сказал Шомуродов в программе «Футбол России».
В этом сезоне 24-летний Шомуродов провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов.
Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
- 29 октября 2019
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
19:50
-
19:48
-
19:21
-
19:17
-
19:04
Партнерский контент