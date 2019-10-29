Шомуродов: мечтаю играть в Европе в чемпионате из топ-5

Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, за счёт чего ему удаётся забивать так много голов в нынешнем сезона.

«Когда рядом игроки такого класса, то получается много моментов. И нападающему легче забивать. Благодаря ним я забил 10 голов в этом чемпионате.

Я во многих интервью говорил, что мечтаю играть в Европе в топ-пяти чемпионатах. Буду стремиться к этому. Сейчас у меня в «Ростове» всё хорошо. Многие говорили, что я могу уйти зимой. Есть мечта, но будем обсуждать это с клубами. Пока я не хочу никуда уходить, в «Ростове» мне комфортно", — сказал Шомуродов в программе «Футбол России».

В этом сезоне 24-летний Шомуродов провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов.