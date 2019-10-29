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Гризманн слетал в Нью-Йорк на выходные, не сообщив клубу

Гризманн слетал в Нью-Йорк на выходные, не сообщив клубу
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн воспользовался появившейся паузой в чемпионате Испании и отправился на выходные в Нью-Йорк, сообщает Goal. Француз посетил США, не оповестив об этом каталонский клуб.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде во время очередной пресс-конференции сообщил, что его не заботит произошедшее. Наставник каталонцев подчеркнул, что футболисты могут делать в свободное время всё, что пожелают.

«Каждый может сам решать, чем ему заниматься. Это и есть свободное время. Ничего страшного не произошло. Но спасибо, что сообщили мне о его поездке, я не знал», — сказал Вальверде.

Возможность для отдыха у Гризманна появилась из-за переноса матча с «Реалом», который должен был состояться в минувшие выходные. Встреча грандов была перенесена на декабрь из-за неспокойной обстановки в Каталонии, связанной с массовыми протестами.

Источник: «Барселона» заплатила «Атлетико» € 15 млн по делу Гризманна
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