Миятович считает, что гольф для Бэйла важнее, чем «Реал»

Экс-форвард «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о полузащитнике мадридцев Гарете Бэйле. По словам Миятовича, Бэйл не сосредоточен на футболе.

«Бэйл — очень скрытный человек. Я с ним лично не знаком, но, исходя из того, что я слышу о нём, мне кажется, что он сперва думает о Уэльсе, затем о гольфе и только потом — о «Реале». Никогда не знаешь, можно ли на него рассчитывать, мотивирован ли он. При этом в сборной он всегда отлично играет, нужно делать выводы из ситуации», — цитирует Миятовича A Bola.

Бэйл был близок к уходу из «Реала» минувшим летом. Валлийца хотел приобрести один из китайских клубов, предлагавший ему огромную зарплату. Но в итоге «Реал» отказался отпускать игрока из-за условий предложения.