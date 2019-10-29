«Барселона» — «Вальядолид»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 29 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. В качестве его ассистентов выступят Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный судья — Даниэль Юсте Кероль.



«Барселона» набрала 19 очков в 9 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (14) — на девятом месте. Лидером турнира в настоящий момент является «Гранада» (20).



С расписанием матчей Примеры сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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