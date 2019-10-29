«Барселона» — «Вальядолид»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Сегодня, 29 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. В качестве его ассистентов выступят Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный судья — Даниэль Юсте Кероль.
«Барселона» набрала 19 очков в 9 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (14) — на девятом месте. Лидером турнира в настоящий момент является «Гранада» (20).
С расписанием матчей Примеры сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Аналитики назвали вероятность увольнения Вальверде из «Барселоны» в 2019 году
Читайте также
- 29 октября 2019
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:53
-
12:39
-
12:39
-
12:27
-
12:10
Партнерский контент