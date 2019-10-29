Гётце сыграет в матче с «Боруссией» М в Кубке Германии, несмотря на перелом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце примет участие в матче 2-го раунда Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом.
«У меня диагностировали перелом руки и растяжение связок на левом запястье. Тем не менее я могу сыграть завтра. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии», — написал Гётце на странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марио Гётце в «Инстаграме».
Матч 2-го раунда Кубка Германии «Боруссия» Д — «Боруссия» М состоится завтра, 30 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. В 1-м раунде Кубка Германии дортмундская команда обыграла «Юрдинген 05» со счётом 2:0, а мёнхенгладбахский клуб оказался сильнее «Зандхаузена» (1:0).
- 29 октября 2019
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