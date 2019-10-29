Эмери сообщил, что Озил может быть капитаном «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что капитаном лондонской команды в матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем» может быть полузащитник Месут Озил. Напомним, ранее капитан «Арсенала» Гранит Джака вступил в конфликт с болельщиками «канониров».



«Мы общались с Озилом. Мне было интересно узнать, что он думает о сложившейся ситуации. Был хороший разговор. Завтра Месут сыграет. Нам нужно его качество, его навыки. Думаю, он способен помочь „Арсеналу“ на поле. Наденет ли Озил капитанскую повязку вместо Джаки? Да, это возможно», — приводит слова Эмери Metro.



Озил выступает за «канониров» с 2013 года. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие только в двух матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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