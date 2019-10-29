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Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, объяснил, почему многие шведские игроки переходят в российские клубы.

«Здесь можно выделить два фактора: Российская Премьер-Лига — серьёзный турнир, в том числе по европейским меркам. Его уровень постоянно растёт. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь игрока высокого уровня, ему нужно платить соответствующим образом. В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная. В этом сезоне я смотрю практически все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. В будущем Джордану это поможет», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».

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