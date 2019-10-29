Х. Ларссон: Джордану очень нравится в Москве, он даже собаку перевёз

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал, как сын чувствует себя в Москве.
«Я доволен его выступлением в матче с „Локомотивом“, он вошёл в игру с 53-й минуты и забил два мяча. Игроку, который выходит на замену, очень важно сразу нащупать ритм игры, и Джордану это удалось. Я очень счастлив за него! Он знал, что мы с его мамой и сестрой присутствуем на трибуне. Для любого игрока здорово, когда семья его поддерживает.
Когда футболист переезжает в другую страну, приходится непросто. Сначала тебе приходится жить в отеле — это не дом, в нём нет чувства уюта. Но недавно Джордан и его девушка нашли жильё, которое они теперь могут называть домом. Ему здесь нравится. Они обживаются потихоньку, даже собаку перевезли. Джордану очень нравится в Москве», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».
- 29 октября 2019
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