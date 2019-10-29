Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы

Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы
Футбол / Англия 0

Аргентинский клуб «Сан Мартин Прогресо» переименует стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает Tyc Sports.

По данным источника, переименование состоится 31 октября. В этот день Сале исполнилось бы 29 лет. Возле стадиона также появится граффити с изображением игрока. Сала был воспитанником «Сан-Мартина» и выступал за клуб до 2005 года.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Кардифф» оспорит в CAS решение ФИФА о выплате € 6 млн за погибшего Салу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019