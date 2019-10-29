Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы
Аргентинский клуб «Сан Мартин Прогресо» переименует стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает Tyc Sports.
По данным источника, переименование состоится 31 октября. В этот день Сале исполнилось бы 29 лет. Возле стадиона также появится граффити с изображением игрока. Сала был воспитанником «Сан-Мартина» и выступал за клуб до 2005 года.
Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
«Кардифф» оспорит в CAS решение ФИФА о выплате € 6 млн за погибшего Салу
Читайте также
- 29 октября 2019
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54
Партнерский контент