Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы

Аргентинский клуб «Сан Мартин Прогресо» переименует стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает Tyc Sports.

По данным источника, переименование состоится 31 октября. В этот день Сале исполнилось бы 29 лет. Возле стадиона также появится граффити с изображением игрока. Сала был воспитанником «Сан-Мартина» и выступал за клуб до 2005 года.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.