Гол Лазовича принёс «Вероне» победу в матче с «Пармой»

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила «Вероне» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В качестве его ассистентов выступили Давиде Империале и Луиджи Росси.

Единственный гол был забит в начале матча. На 10-й минуте автором забитого мяча стал Дарко Лазович.

«Верона», набрав 12 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (13) — на восьмом месте в таблице.

В 11-м туре «Верона» на своём поле встретится с «Брешией». «Парме» предстоит гостевая игра с «Фиорентиной». Оба матча состоятся 3 ноября. С расписанием матчей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».