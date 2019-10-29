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Гол Лазовича принёс «Вероне» победу в матче с «Пармой»

Гол Лазовича принёс «Вероне» победу в матче с «Пармой»
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила «Вероне» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В качестве его ассистентов выступили Давиде Империале и Луиджи Росси.

Единственный гол был забит в начале матча. На 10-й минуте автором забитого мяча стал Дарко Лазович.

«Верона», набрав 12 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (13) — на восьмом месте в таблице.

В 11-м туре «Верона» на своём поле встретится с «Брешией». «Парме» предстоит гостевая игра с «Фиорентиной». Оба матча состоятся 3 ноября. С расписанием матчей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 10-й тур
29 октября 2019, вторник. 21:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 1
Верона
Верона
0:1 Лазович – 10'
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