«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче Примеры
В матче 11-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 70-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Через 13 минут ответный мяч в ворота мадридской команды отправил форвард «Алавеса» Лукас Перес. Таким образом, «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 7 матчей.
Мадридский «Атлетико» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 20 очков в 10 матчах. В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Севильей», а «Алавес» проведёт матч с «Осасуной».
Читайте также
- 29 октября 2019
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
Партнерский контент