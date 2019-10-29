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«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче Примеры

«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 11-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 70-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Через 13 минут ответный мяч в ворота мадридской команды отправил форвард «Алавеса» Лукас Перес. Таким образом, «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 7 матчей.

Мадридский «Атлетико» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 20 очков в 10 матчах. В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Севильей», а «Алавес» проведёт матч с «Осасуной».

Испания - Примера. 11-й тур
29 октября 2019, вторник. 21:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Мората – 70'   1:1 Перес – 83'
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