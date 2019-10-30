Шюррле: за «Боруссию», вероятнее всего, не сыграю

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который текущий сезон на правах аренды проводит в московском «Спартаке», заявил, что вряд ли уже сыграет за клуб, которому он принадлежит.

«Действительно, сейчас я на сто процентов понимаю „Боруссию“ и даже главного тренера Люсьена Фавра, даже если я в этом случае являюсь жертвой. Вероятно, что к такому выводу я должен прийти, учитывая статистику моих выступлений за последние два года. Что касается моего возможного возвращения в „Боруссию“, то мне оно видится очень сложным. За „Боруссию“ я, вероятнее всего, больше не сыграю», — приводит слова Шюррле Sky Sport со ссылкой на Bild.

В текущем сезоне Шюррле принял участие в 13 матчах в составе красно-белых. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. За московский клуб немец выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».