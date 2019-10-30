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Черчесов: в следующем сезоне в РПЛ легионерами станут те, кто делает разницу

Черчесов: в следующем сезоне в РПЛ легионерами станут те, кто делает разницу
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Моё мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «8 легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под неё. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите. Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе всё равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня, он будет на поле», — приводит слова Черчесова «Большой спорт».

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