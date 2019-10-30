«Урал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России екатеринбургский «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Анатолий Жабченко (Краснодар). В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Антон Кобзев (Москва).
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Георги Костадинов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Димитрова. Вскоре гостей вновь вывел вперёд Сергей Ткачёв. Но через несколько минут «Урал» вновь отыгрался, отличился Отман Эль-Кабир, реализовавший одиннадцатиметровый.
В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».
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