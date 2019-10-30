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«Урал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка России

«Урал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/8 финала Кубка России екатеринбургский «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Анатолий Жабченко (Краснодар). В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Антон Кобзев (Москва).

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Георги Костадинов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Димитрова. Вскоре гостей вновь вывел вперёд Сергей Ткачёв. Но через несколько минут «Урал» вновь отыгрался, отличился Отман Эль-Кабир, реализовавший одиннадцатиметровый.

В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

Кубок России. 1/8 финала
30 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
5 : 4
Арсенал
Тула
0:1 Костадинов – 14'   1:1 Димитров – 24'   1:2 Ткачёв – 34'   2:2 Эль-Кабир – 37' (пен)
Удаления: Бумаль – 53' / нет
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