«Урал» показал видео из раздевалки после победы в матче с «Арсеналом»

Пресс-служба «Урала» показала эмоции футболистов клуба после матча 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Встреча, проходившая на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти).

Видео можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».



Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Георги Костадинов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Димитрова. Вскоре гостей вновь вывел вперёд Сергей Ткачёв. Но через несколько минут «Урал» вновь отыгрался, отличился Отман Эль-Кабир, реализовавший одиннадцатиметровый.



В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».