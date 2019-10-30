«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Севильей» в матче Примеры

В матче 11-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола встречи стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, отправивший мяч в ворота «Валенсии» в компенсированное время первого тайма. В концовке встречи, на 81-й минуте, нападающий «Валенсии» Рубен Собрино сравнял счёт. Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за перебора жёлтых карточек.



В другом матче тура «Реал Сосьедад» принимал «Леванте». Встреча, прошедшая на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счётом 2:1.



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