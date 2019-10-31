Глушаков: у Шалимова своё видение футбола, он требует много играть впереди
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Игоре Шалимове.
«У Шалимова своё видение футбола. Мы много работаем над атакой, будем перестраиваться. С Рахимовым у команды тоже было хорошее время – мы выигрывали у того же «Краснодара», но нас надломили матчи с «Уралом» и «Рубин», когда после победы дважды подряд мы проиграли. Тогда мы попали в яму.
Просит ли Шалимов играть в «спартаковский» и атакующий футбол? Это атакующий футбол. Он и сам был нападающим, и он от нас требует много играть в впереди. Но и об обороне надо не забывать. Всё должно быть компактно и сконцентрировано», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Я словно обновился». Интервью с Денисом Глушаковым
Автор дубля — о первых голах за «Ахмат», ситуации в команде и футболе Шалимова.
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