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«Арсенал» — единственный клуб в XXI веке, забивший 5 и более голов на «Энфилде»

«Арсенал» — единственный клуб в XXI веке, забивший 5 и более голов на «Энфилде»
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).

Таким образом, «Арсенал» является единственным клубом в XXI веке, который забивал 5 и более голов на «Энфилде». Лондонскому клубу удалось это сделать дважды. 10 января 2007 года в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги «канониры» разгромили «Ливерпуль» со счетом 6:3. В той встрече покер оформил Жулио Баптиста.

«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Арсенал» завершил выступление в турнире. В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс» со счётом 2:0, а «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).

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