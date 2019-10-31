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«Бавария» рассматривает двух кандидатов на замену Ковачу

«Бавария» рассматривает двух кандидатов на замену Ковачу
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть свой пост уже в ближайшее время, сообщает Sport1.

Руководство немецкого клуба недовольно работой хорватского специалиста и игрой, которую показывает «Бавария» в последних матчах. Клуб рассматривает возможность приглашения наставника «Аякса» Эрика тен Хага. Он является приоритетным вариантом мюнхенцев, так как работал с резервным составом «Баварии» в период с 2013 по 2015 год. Сам голландец также не исключал своё возвращение в Германию.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является вторым кандидатом на эту должность. В аргентинце заинтересован лично спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Контракт Нико Ковача с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. Под руководством хорватского специалиста «Бавария» выиграла Бундеслигу и победила в Кубке Германии в сезоне 2018/19, одержала победу в Суперкубке Германии в 2018-м году.

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