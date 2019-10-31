Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри: Игуаин — единственный центрфорвард «Ювентуса»

Сарри: Игуаин — единственный центрфорвард «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил мнение, что нападающий команды Гонсало Игуаин является единственным настоящим центрфорвардом в клубе.

«Игуаин – единственный форвард в нашей обойме, который обладает качествами настоящего центрального нападающего. Остальные игроки атаки другого типа. Несмотря на то что мы владели мячом подавляющее количество времени, всегда есть риск того, что в штрафной будет кого-то не хватать, когда на поле нет Гонсало.

Возможно, команде не хватает целеустремленности, учитывая тот факт, что клуб выиграл восемь титулов чемпионата подряд», — приводит слова Сарри Football Italia.

Одержав победу над «Дженоа» (2:1), «Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии, опережая миланский «Интер» на 1 очко.

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019