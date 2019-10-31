Сарри: Игуаин — единственный центрфорвард «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил мнение, что нападающий команды Гонсало Игуаин является единственным настоящим центрфорвардом в клубе.
«Игуаин – единственный форвард в нашей обойме, который обладает качествами настоящего центрального нападающего. Остальные игроки атаки другого типа. Несмотря на то что мы владели мячом подавляющее количество времени, всегда есть риск того, что в штрафной будет кого-то не хватать, когда на поле нет Гонсало.
Возможно, команде не хватает целеустремленности, учитывая тот факт, что клуб выиграл восемь титулов чемпионата подряд», — приводит слова Сарри Football Italia.
Одержав победу над «Дженоа» (2:1), «Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии, опережая миланский «Интер» на 1 очко.
Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»
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