«Рома» готова выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Итальянская «Рома» рассчитывает выкупить защитника Криса Смоллинга, арендованного у «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В Риме состоялась первая встреча между представителями клубов. Руководство итальянской команды в ближайшие дни сделает первое предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн. «Рома» не намерена терять время и хочет как можно быстрее осуществить этот трансфер. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь планирует выручить за Смоллинга около € 20 млн, так как его выступление в итальянском клубе не осталось незамеченным.
В этом сезоне английский защитник принял участие в шести матчах итальянского чемпионата, в которых смог забить один гол. «Рома» занимает четвёртое место в Серии А, набрав 19 очков в 10 турах.
- 31 октября 2019
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