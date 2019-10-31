«Рома» готова выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Итальянская «Рома» рассчитывает выкупить защитника Криса Смоллинга, арендованного у «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



В Риме состоялась первая встреча между представителями клубов. Руководство итальянской команды в ближайшие дни сделает первое предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн. «Рома» не намерена терять время и хочет как можно быстрее осуществить этот трансфер. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь планирует выручить за Смоллинга около € 20 млн, так как его выступление в итальянском клубе не осталось незамеченным.

В этом сезоне английский защитник принял участие в шести матчах итальянского чемпионата, в которых смог забить один гол. «Рома» занимает четвёртое место в Серии А, набрав 19 очков в 10 турах.