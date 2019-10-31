Роналду показал свой костюм на Хеллоуин

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своём «инстаграме» показал свой костюм на Хеллоуин.



34-летний футболист предстал в образе клоуна, сидящего на плечах у другого клоуна.

Видео доступно на «Чемпионате».



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Сумма трансфера составила € 117 млн. В своём первом сезоне в Италии форвард помог туринцам завоевать Суперкубок страны и стать триумфаторами Серии А.



Ранее Роналду защищал цвета «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед», а с 2003 года вызывается в сборную Португалии. Игрок является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.