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Роналду показал свой костюм на Хеллоуин

Роналду показал свой костюм на Хеллоуин
Роналду показал свой костюм на Хеллоуин
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своём «инстаграме» показал свой костюм на Хеллоуин.

34-летний футболист предстал в образе клоуна, сидящего на плечах у другого клоуна.

Видео доступно на «Чемпионате».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Сумма трансфера составила € 117 млн. В своём первом сезоне в Италии форвард помог туринцам завоевать Суперкубок страны и стать триумфаторами Серии А.

Ранее Роналду защищал цвета «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед», а с 2003 года вызывается в сборную Португалии. Игрок является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»
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