Мостовой — о Тедеско: как в «Поле Чудес», крутился барабан и выпал сектор приз

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», который состоится сегодня, 31 октября.



«Спартак» ещё может подняться на пятую строчку и завоевать путёвку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в «Спартаке» много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка.



Важен ли кубок для Тедеско? Для него важно всё, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор приз». Он пришёл в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что «Спартак» выйдет играть на 80 процентов основным составом, за исключением одной-двух перестановок.

Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что «Ростов» играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Ерёменко или Попова обороняться.

Многие говорят, что Карпин — «спартаковский тренер», но я так не считаю. Их тренер это — Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать «спартаковским тренером», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.