«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: «Ростов» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.35.



«Восторги, которые мы сейчас слышим относительно игры «Спартака» и результата, пришли раньше времени. Вроде бы только что была критика, всё плохо-плохо, и тут внезапно. Одна победа переворачивает общее мнение. Хотя я не сказал бы, что всё по делу. Первый тайм был за «Локомотивом», он лучше выглядел, имел шансы. Но забить не удалось. А потом у него предсказуемо закончились силы, сказался матч в Турине, и «Спартак» за счёт быстрых игроков, того же Бакаева, выбегал и забил три мяча. Ещё надо отметить, что Гильерме слабый матч провёл.



Но совсем не обязательно, что так будет и дальше. Хотя я желаю «Спартаку» только лучшего, но много раз мы уже обжигались, рановато делая выводы. Мне очень интересно, как будет «Спартак» смотреться с «Ростовом». Речь об игре, о тактическом противостоянии.



«Ростов» спешить не будет, сыграет от печки. «Ростов» — серьёзная команда, с качественным подбором футболистов. Могу сказать, что «Ростов» сбалансированная команда, там лидеры сыгранны, особенно в центре поля.



«Спартак» может захлестнуть эйфория. Эмоций потратили много. Посмотрим, что покажет команда на этом фоне. Проигрывать нельзя, тогда уже минус шанс на трофей.



Возьму ставку «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Рисковать никто не станет, выжидательная тактика с обеих сторон. Но в плане эмоций ростовчанам будет даже полегче», — сказал Титов.

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