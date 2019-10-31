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Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»

Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»
Футбол / Кубок России 0

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Хорошо сыграли, два гола забили. Приятно удивлён Ларссоном", — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Также Авен поделился мнением о перспективах команды под руководством Доменико Тедеско, который возглавил клуб несколько недель назад.

«О Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова». О перспективах состава ещё тоже рано говорить, нужно подождать начала весенней части», — добавил бизнесмен.

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. В нынешнем сезоне красно-белые обыграли «армейцев» в чемпионате России со счётом 2:1.

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