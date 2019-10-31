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Жена Новосельцева: Ваню звал клуб Бундеслиги, а он им не прислал видеоролики

Жена Новосельцева: Ваню звал клуб Бундеслиги, а он им не прислал видеоролики
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала, что у футболиста была возможность перейти в немецкую «Фортуну», но он не приложил усилий для трансфера.

«Я говорила, что Ваня был совершенно не рад за сборную России. Он был настроен агрессивно. Ваня не сделал того, что должен был сделать, чтобы попасть в национальную команду. В первую очередь он не поборолся. Мне даже кажется, что я этого хотела чуть больше него. У него было несколько вариантов помимо переезда в Тулу, и я ему говорила: „Не переживай из-за того, что мы будем зарабатывать меньше. Ради твоего участия в чемпионате мира я готова к тому, что ты за эти полгода заработаешь ноль рублей“. Я верила в мужа, говорила ему: „Ты лучший, давай!“ Думала, что у него есть это желание. А когда уже велись переговоры с немецким клубом из Бундеслиги («Фортуна», как затем уточнила Кейру), Ване лишь нужно было записать видеоролики и прислать их. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира», — рассказала Кейру в интервью YouTube-каналу ИБРАКАДАБРА.

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