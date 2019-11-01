Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина

Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.

«Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко», — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Комличенко посоветовал «Синистер», Караваев — «Проклятие Аннабель» и «Астрал», Миранчук — »Заклятие", а Кудряшов — «Семь».

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I.