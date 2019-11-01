Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина
Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.
«Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко», — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.
Комличенко посоветовал «Синистер», Караваев — «Проклятие Аннабель» и «Астрал», Миранчук — »Заклятие", а Кудряшов — «Семь».
Напомним, что сборная России уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
Конор Макгрегор заявил, что будет болеть за сборную России на Евро-2020
- 1 ноября 2019
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:54
Партнерский контент