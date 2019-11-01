Маротта: «Интер» не ставил цель выиграть скудетто в этом сезоне

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.

«Мы не хотим смотреть на результаты других команд, а смотрим только на себя. Наша цель — постоянно улучшаться. Результаты показывают, что мы на правильном пути, работа вознаграждается.

Скудетто – это не та цель, которую мы ставили перед собой в нынешнем сезоне. Цикл по возвращению «Интера» на вершину только начался. Всё должно быть сделано спокойно, без давления на главных действующих лиц, даже если мы знаем, что носить футболку «Интера» – это большая ответственность.

В Лиге чемпионов у нас сложная группа. Есть ещё несколько матчей впереди. Команда обязана показать свой дух и умения в игре с «Боруссией». Если нам удастся сделать это, то пройти групповой этап будет в наших силах», – приводит слова Маротты Corriere dello Sport.