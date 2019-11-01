Маротта: «Интер» не ставил цель выиграть скудетто в этом сезоне

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.
«Мы не хотим смотреть на результаты других команд, а смотрим только на себя. Наша цель — постоянно улучшаться. Результаты показывают, что мы на правильном пути, работа вознаграждается.
Скудетто – это не та цель, которую мы ставили перед собой в нынешнем сезоне. Цикл по возвращению «Интера» на вершину только начался. Всё должно быть сделано спокойно, без давления на главных действующих лиц, даже если мы знаем, что носить футболку «Интера» – это большая ответственность.
В Лиге чемпионов у нас сложная группа. Есть ещё несколько матчей впереди. Команда обязана показать свой дух и умения в игре с «Боруссией». Если нам удастся сделать это, то пройти групповой этап будет в наших силах», – приводит слова Маротты Corriere dello Sport.
- 1 ноября 2019
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:22