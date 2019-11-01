Игонин: нет сомнений, что «Зенит» справится и с ЦСКА, и с Вилковым

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал назначение Михаила Вилкова на матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена».

«Я не знаю, как господин Вилков набрал нужные компетенции, он же один раз вообще был отстранён на два месяца от работы за неправильные решения. У меня такое ощущение, что у нас будто в лохотроне разыгрывают, кто будет судить матчи. Нужно тщательнее подходить к выбору судей и остро ставить данный вопрос. В том, что «Зенит» и так справится с ЦСКА, Вилковым и VAR, на сегодняшний день ни у кого сомнений нет.



История назначений на все ключевые матчи вызывает вопросы, надо это брать в ручное управление. На стадионе будет порядка 60 тысяч людей, нужно учитывать, насколько судья будет готов психологически, учитывая всю историю. Он же едет не куда-то там судить, а в Санкт-Петербург на «Газпром-Арену».



С чем связано это назначение?! Сейчас судейский корпус будет говорить о том, что у него есть все компетенции и так далее, но есть факты, которые указывают на неудачное судейство в отношении футбольного клуба «Зенит» в некоторых ключевых матчах. У нас, по мнению всей судейской коллегии, один компетентный судья для серьёзного матча?» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.