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Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше

Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше
Футбол / РПЛ 0

Капитан сборной Киргизии Валерий Кичин поделился мнением о том, что спортсмены ЕАЭС не будут считаться легионерами в Российской Премьер-Лиге.

«Данная инициатива пойдёт на пользу не только футболу Кыргызстана, но всему футболу в ЕАЭС. У нас есть игроки, которые готовы усилить команды РПЛ: Павел Матяш, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков. Да много на самом деле игроков, которые заиграют без проблем, в ФНЛ уж точно.

Не могу сказать, как много игроков потянуться играть в Россию. Всё будет зависеть от ребят, если у них будет всё получаться, и они будут привлекать российский рынок, то почему бы и нет.

Надеюсь, что теперь будет проще вернуться в РПЛ, ведь не будет лимита и дорога открыта, не то что раньше. Если будут предложения, то готов их рассмотреть», — сказал Кичин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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