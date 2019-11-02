Тухель прокомментировал поражение «ПСЖ» от аутсайдера чемпионата Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (1:2).
«Нам не хватало точности, ритма. Мы были очень пассивны в первом тайме не только в обороне, но и в нападении. Мы не играли слаженно. Во втором тайме мы действовали намного лучше. Возможно, мы не заслужили удачи, но шансы на победу были. У нас была возможность победить, но не хватило шести игроков. Все говорят, что мы играем в другом чемпионате и легко забиваем много голов. Но сегодня мы проиграли и не можем быть довольны собой», — приводит слова Тухеля L’Equipe.
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе парижан 27 очков. «Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е.
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