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Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Футбол / Италия 0

Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что футбольная мафия не даёт португальцу выиграть больше «Золотых мячей».

«Если бы не было футбольной мафии, у сына было бы больше «Золотых мячей». Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я верю в это», — приводит слова Авейру AS со ссылкой на SIC Noticias.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду в восьми матчах забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз. Аналогичного показателя удалось добиться форварду «Барселоны» Лионелю Месси. В прошлом году самую престижную индивидуальную награду в футболе завоевал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

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