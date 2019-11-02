«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Клубы «Уфа» и «Локомотив» огласили составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
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