«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Клубы «Уфа» и «Локомотив» огласили составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.



Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.



Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.



Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

«Уфа» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин исправится за разгром от «Спартака» «Локомотив» получил долгожданный отдых, а «Уфа» затратила много сил на кубковый матч с ЦСКА.