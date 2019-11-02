«Зенит» — ЦСКА: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и ЦСКА определились с составами на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 2 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
«Зенит» стал победителем первого круга Премьер-Лиги
- 2 ноября 2019
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:33
-
17:21
-
17:14
-
17:13
-
17:01
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
15:57
-
15:51
-
15:50
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:25
Партнерский контент