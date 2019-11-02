«Зенит» — ЦСКА: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» и ЦСКА определились с составами на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 2 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.