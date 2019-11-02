«Зенит» стал победителем первого круга Премьер-Лиги
«Зенит» стал победителем первого круга Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака после 14 матчей 32 очка.
Шансы опередить сине-бело-голубых в турнирной таблице чемпионата по итогам 15 туров имел «Локомотив». Однако «железнодорожники» сыграли вничью с «Уфой» (1:1) и первый круг РПЛ завершили, набрав 30 очков. Теоретически, догнать команду Семака может «Ростов», если выиграет матч 15-го тура с «Краснодаром», а «Зенит» проиграет ЦСКА. Но даже при таком раскладе подопечные Валерия Карпина окажутся ниже действующего чемпиона, так как проиграли питерцам матч.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь первенства страны доступен по ссылке.
«Локомотив» упустил победу в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
- 2 ноября 2019
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