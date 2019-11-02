«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

Уже на 9-й минуте матча после удаления Жерома Боатенга гости остались в меньшинстве. До перерыва хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. Забитыми мячами отметились Филип Костич и Джибриль Соу. На 37-й минуте Роберт Левандовски после передачи Альфонса Дэвиса отыграл один мяч. Однако во втором тайме «Айнтрахт» забил в ворота действующего чемпиона ещё три мяча. Голы на счету Давида Абрахама, Мартина Хинтереггера и Гонсало Пасьенсы.

В параллельном матче «Байер» дома уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 1:2. У гостей забивали Оскар Вендт и Марку Тюрам. У хозяев гол на счету Кевина Фолланда.