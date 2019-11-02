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«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М
Футбол / Германия 0

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

Уже на 9-й минуте матча после удаления Жерома Боатенга гости остались в меньшинстве. До перерыва хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. Забитыми мячами отметились Филип Костич и Джибриль Соу. На 37-й минуте Роберт Левандовски после передачи Альфонса Дэвиса отыграл один мяч. Однако во втором тайме «Айнтрахт» забил в ворота действующего чемпиона ещё три мяча. Голы на счету Давида Абрахама, Мартина Хинтереггера и Гонсало Пасьенсы.

В параллельном матче «Байер» дома уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 1:2. У гостей забивали Оскар Вендт и Марку Тюрам. У хозяев гол на счету Кевина Фолланда.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
5 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Костич – 25'   2:0 Соу – 33'   2:1 Левандовски – 37'   3:1 Абрахам – 49'   4:1 Хинтереггер – 61'   5:1 Пасьенса – 85'
Удаления: нет / Боатенг – 9'
Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Вендт – 18'   1:1 Фолланд – 25'   1:2 Тюрам – 42'
Удаления: Бэйли – 90+7' / нет
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