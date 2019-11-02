Гончаренко высказался о работе Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Под занавес первого тайма Никола Влашич вывел «армейцев» вперёд. На 54-й минуте после удаления Яки Бийола гости остались в меньшинстве. Уйти от поражения хозяева смогли на 73-й минуте после гола Александра Ерохина.
«Как оценю судейство? Понятно, что вам хочется громких высказываний. Судьям очень сложно, на них оказывается большое давление. Можно было дать играть в равных составах. Сложно сказать, была ли вторая карточка, но суммарно Бийол не заслужил того, чтобы покинуть поле», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Гончаренко: в исполнении ЦСКА была хорошая игра. Рад, что справились с давлением
- 2 ноября 2019
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