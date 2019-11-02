Семак — о победе в первом круге РПЛ: посмотрим, где будет «Зенит» в конце сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

«Победа в первом круге для меня ничего не значит. Посмотрим, где мы будем после окончания чемпионата.

Не вижу никакой закономерности в том, что мы сегодня впервые в нынешнем сезоне пропустили в первом тайме. Любая серия когда-нибудь заканчивается. Но сегодняшний гол — плод грубых ошибок в обороне.

Успеют ли игроки восстановиться к встрече с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов? Конечно, нас беспокоит такой календарь. Будем выкладываться в каждом матче. Посмотрим, насколько нас хватит», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.